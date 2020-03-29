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29.03.2020 18:50
Рубрика: Власть

Ценопонижающее

Правительство при эпидемии сможет ограничивать цены на лекарства
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8121)
Закон, который позволит правительству регулировать розничные цены на все медицинские изделия и лекарства, не ограничиваясь перечнем жизненно необходимых и важнейших, публикует "Российская газета". Кабмин получил право ограничивать цены в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или необоснованного завышения цен.
Цены будут корректироваться в случае подорожания лекарственных препаратов или медицинских изделий в течение одного месяца более чем на 30%. Фото: Photoxpress Цены будут корректироваться в случае подорожания лекарственных препаратов или медицинских изделий в течение одного месяца более чем на 30%. Фото: Photoxpress
Цены будут корректироваться в случае подорожания лекарственных препаратов или медицинских изделий в течение одного месяца более чем на 30%. Фото: Photoxpress

Цены будут корректироваться в случае повышения в течение одного месяца более чем на 30%. Государство установит предельные размеры надбавок к цене производителя. Заморозить стоимость закон разрешает на период до 90 дней.

Правительство расширило список закупаемых государством лекарств

Поводом для принятия нового закона стал резкий рост цен на аптечные маски и респираторы в период пандемии коронавируса. Обычная трехрублевая марлевая повязка в считаные дни подскочила в цене до 30 рублей, а в ряде регионов ее стоимость превысила 100 рублей. По этому поводу Федеральная антмонопольная служба (ФАС) возбудила три антимонопольных дела в Санкт-Петербурге, Красноярском крае и Удмуртии.

"Под действие закона, который приняли в Госдуме, попадает небольшой перечень фармацевтических товаров, стоимость которых можно будет контролировать в условиях повышенного спроса", - пояснил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев. Он подчеркнул, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты регулировались государством ранее. Аптеки не рискуют их завышать уже потому, что за это могут лишиться лицензии. А вот медицинских масок в перечне нет.

"Закон своевременный и необходимый, - считает председатель правления Союза "Медресурс" Ирина Павленко. - Сегодня, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, прежде всего нужно думать о здоровье людей и пресекать любую спекуляцию, в том числе необоснованное завышение цен в аптеках".

Каждый новый перечень лекарств и медизделий, подпадающий под регулирование цен, будет определяться правительством. Закон вступает в силу со дня его опубликования.

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