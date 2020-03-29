Правительство уточнило список товаров первой необходимости, действующий в исполнение указа президента об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.

Его действие не распространяется на работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

В перечень теперь входят:

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щетка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички, коробок

14. Свечи

15. Пеленка для новорожденного

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20. Бензин автомобильный

21. Дизельное топливо

22. Сжиженный природный газ

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).