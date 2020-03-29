Премьер Украины предложил сократить расходы на спорт из-за коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть госбюджет и сократить расходы на спорт, а также оставить на прежнем уровне (60 процентов) финансирование Госагентства по вопросам кино.

Изменения в госбюджет предложено внести в связи с расходами на противодействие коронавирусу.

"В этом году в мире отменены или перенесены на следующий год большинство спортивных соревнований. Поэтому правительство предлагает несколько сократить расходы на спорт", - сообщил премьер Украины в своем Телеграм-канале.

Что касается финансирования кинематографа, то пока предполагается сохранить его финансирование в размере 60 процентов от запрошенного, но "после стабилизации ситуации в стране показатели обязательно будут пересмотрены", заверил Шмыгаль.