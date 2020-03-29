Принять карантин как подвиг уединения призвал патриарх Кирилл

Пример Марии Египетской показывает, что и без посещения храма можно спастись. Главное сейчас - молитва в уединении, сказал сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя после воскресной литургии.

В своей проповеди он вспомнил поразившее его письмо одной православной женщины из Италии, написавшей ему "Владыка, я хорошо понимаю москвичей, жителей Петербурга, других городов, которым кажется, что эта страшная эпидемия где-то далеко, и неизвестно когда она придет - точно так же мы думали 2 недели назад. И нам казалось, что никакой такой эпидемии не будет, а сегодня мы все сидим по домам, люди умирают, мы остаемся без еды и с огромным страхом идем в магазин. Мы не могли себе представить, что у нас будет такая жизнь, как вы не можете себе представить". Патриарх еще раз призвал к строгому исполнению всех тех предписаний, которые предлагаются санитарными властями России.

В условиях активного распространения коронавируса, от которого пока нет лекарств, и в разных странах гибнут тысячи людей, патриарх призвал россиян также неукоснительно следовать указаниям государственных властей не выходить из домов, воздержаться на время карантина от посещениях храма. "Церковь призывает сегодня, до жертв в наших семьях, принять на себя обязательства строго исполнять все те предписания, которые предлагаются санитарными властями в России. Пример Марии Египетской свидетельствует, что и без посещения храма можно спастись", - отметил патриарх Кирилл.

По его мнению, не случайно строгий карантин совпал с неделей памяти Марии Египетской, чтобы научиться спасаться горячей личной молитвой. Он напомнил, как эта женщина в экстремальных обстоятельствах, ощутив свое недостоинство, ушла из всех храмов, перестала прикладываться ко всем святыням града Иерусалима, ушла в уединение и стала великой святой.

"Нет сегодня ни в Москве, ни в Петербурге, и в других местах пустыни, но есть одно место, которое может стать пустыней - это наш собственный дом. Давайте сделаем наши дома пустынями, давайте будет там возносить горячую молитву. Давайте возложим на себя подвиг не выходить из домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из пустыни", - призвал патриарх.

"А всякие другие проповеди, в том числе и иногда исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте", - подчеркнул патриарх. Он напомнил, что в результате великого подвижнического молитвенного святая Мария Египетская "и тело, и душу спасла, уйдя в полную изоляцию от окружающих ее людей".

И происходящее с нами можно воспринять как "подвиг уединения", "подвиг отделения себя от мира", который нужно понести верующим людям. Предстоятель специально подчеркнул, что карантин дан властями не для увеселений. "Именно спасаться, а не, простите, дурака валять. Дни, данные государством для сосредоточения, спокойствия, для некоей реорганизации своей жизни, некоторые посвящают шашлыкам, музыке и всему другому. Это не каникулы - это время концентрации мыслей, организации своей жизни, семейной жизни, отношениям с коллегами и близкими, чтобы была разработана и принята модель безопасного общения, подобно тому, как модель безопасного общения с зараженным грехом миром сформировала Мария Египетская".

"Призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов", - сказал Предстоятель.

"Мы любим свои храмы. 51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходить в храмы. Я этому призыву посвятил всю свою жизнь. И, надеюсь, Вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов… Примем на себя частицу подвига Марии Египетской. Верим, что Господь призывает нас идти ее путем даже в условиях современных мегаполисов", - сказал патриарх Кирилл.

На богослужении была совершена священническая хиротония - диакон Александр рукоположен патриархом и другими епископами в сан священника. При этом обряде сегодня личных прикосновений не было. Во время причастия в конце литургии прихожан причащали индивидуальными "лжицами" - ложечками для причастия. На ектеньи возносилась молитва об избавлении от эпидемии.