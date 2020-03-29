В дни, когда в столице закрыты кинотеатры, музеи, наполовину крупные торговые центры, где продолжают торговлю только едой, увидеть открытыми газетные киоски оказалось чрезвычайно приятным. Они стоят на улицах города, как из еще недавней спокойной жизни, когда не было никакого коронавируса. На стеллажах, как и раньше, лежат родная "Российская газета", "Вечерка", "Комсомолка", "АиФ", пестрят яркими обложками журналы.

Как же удалось киоскам выстоять? Отвечая на этот вопрос корреспондента "РГ", руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сказал: "Ну, а как же иначе? У нас больше двух тысяч киосков по продаже периодической печати. Москвичи любят их, знают, где всегда можно купить свежую прессу. Поэтому правительство Москвы сразу, когда встал вопрос, что еще нужно будет жителям в течение нерабочей недели помимо продуктов и аптек, решило: новости. И дало владельцам газетных киосков разрешение на работу".

К сожалению, так рассудили не во всех регионах, рассказали в Союзе предприятий печатной индустрии (ГИПП). Именно туда с разных концов страны в конце прошлой недели от распространителей начали поступать сигналы о том, что целый ряд губернаторов и мэров запретили на своих территориях с 28 марта по 5 апреля работу киосков прессы, ссылаясь на то, что газеты и журналы - не товар первой необходимости. Дело в том, что именно местные власти принимали свои региональные нормативы по поводу, кому в эти дни работать. Тревогу ГИПП по поводу складывающейся ситуации разделили в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям, которое обратилось в правительство РФ с просьбой включить торговлю СМИ в перечень товаров первой необходимости. Просьба была услышана. 27 марта премьер РФ Михаил Мишустин утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продовольствия. Вместе с детскими товарами, мылом и моющими средствами, спичками, свечами, очками и другими в нем появился пункт N 17 - печатные средства массовой информации. Теперь исполнение этого документа обязательно для всех, поскольку он принял федеральный характер.

Почему же так важна для розничной сети по продаже СМИ работа в течение этой недели? Речь идет не о неделе, а о девяти днях, поправили корреспондента "РГ" в Союзе предприятий печатной индустрии. Для газетных же киосков, у которых выручка состоит на 80 % от продажи периодики, это потеря почти трети ее. Причем в условиях, когда она уже резко упала, так как число покупателей, которые выходят из дома, в Москве уже снизилось на 40-60%. Это может привести к банкротству торговых сетей по продаже СМИ, а следом за ними - и издательских домов, которые примерно половину тиражей продают через киоски. Ну, а дальше можно предсказать печальную участь и всей полиграфии, в которой занято порядка полутора миллионов человек.

Но дело даже не в этом. В конце концов серьезные потери несут сейчас и нуждаются в поддержке и другие отрасли экономики, к примеру, тот же туризм. Но в пору пандемии, когда общество живет в условиях стресса, который еще более увеличивается под влиянием разных фейков, растет как никогда потребность в качественной информации, которой люди доверяют. Итальянцы это уже испытали на себе. При том, что вирус косит у них жителей уже сотнями, газетные киоски, как уже рассказывала "РГ", работали и продолжают работать на протяжении всей эпидемии. Точно оценили роль СМИ и московские власти. Условия для их выхода к людям они поставили в один ряд с организацией работы здравоохранения, выявления и своевременной изоляции заболевших, мер профилактики в городском хозяйстве. И показали пример тем регионам, которые, напротив, попытались воспользоваться ситуацией и накинуть удавку на свои средства массовой информации и торговлю периодикой. К счастью, у них это не вышло.