Главный тренер "Локомотива" заболел коронавирусом

Главный тренер ярославского хоккейного клуба "Локомотив" Майк Пелино заболел коронавирусом.

Как сообщается на сайте омского "Авангарда", в котором он работал в сезоне 2018-2019 годов, 60-летний тренер сдал положительный тест на COVID-19. Диагноз на коронавирус также поставлен и жене наставника "Локомотива".

"Сейчас экс-тренер "Авангарда" находится дома. Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции, здоровья", - говорится в заявлении омского клуба.

Пелино возглавил "Локомотив" по ходу нынешнего сезона КХЛ, который был завершен из-за пандемии COVID-19. Под его руководством ярославцы не смогли пройти первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, уступив финскому "Йокериту". Контракт канадского наставника действует до 30 апреля нынешнего года.

Ранее Пелино работал в "Авангарде" и магнитогорском "Металлурге", а также был ассистентом главного тренера сборной Канады и выиграл золото Олимпиады 2002 года, а также два чемпионата мира.