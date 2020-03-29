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29.03.2020 23:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Помогите врачам

Сегодня время поддержать тех, кто поддерживает нас, когда мы болеем
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 67(8121)
Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов объединяются, чтобы выразить благодарность и поддержать медиков, которые сейчас на переднем крае борьбы с эпидемией COVID-19.
Рестораторы решили поддержать врачей доступным им способом - вкусно накормить. Фото: Сергей Куксин/РГ Рестораторы решили поддержать врачей доступным им способом - вкусно накормить. Фото: Сергей Куксин/РГ
Рестораторы решили поддержать врачей доступным им способом - вкусно накормить. Фото: Сергей Куксин/РГ

Не время спорить

Мне всегда было не по себе, когда при мне ругали врачей. Вот когда нелицеприятно говорят об ошибках в нашей государственной медицине, - тут да, согласна, критиковать есть за что. Если на злобу дня, то хотя бы за то, что "за ненадобностью" посокращали по всей стране инфекционные койки , как, впрочем, и за другие ноу-хау "оптимизации". Тут спорить и пытаться исправить можно и нужно.

Но когда приходилось слышать, что вот, мол, медики у нас не хотят и не умеют работать, и пациенты для них пустое место, всегда зло брало и хотелось возразить: а к кому вы идете, когда вам худо? И раз вы еще живы и здоровы, значит, все-таки вас лечили и вылечивали?

Сейчас, впрочем, не время спорить и что-то доказывать. Сейчас - время, когда пора понять, что хватит относиться к врачам потребительски.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сегодня они нуждаются в поддержке не меньше тех, кого они лечат. Их сейчас в спешном порядке поотзывали из отпусков. Тех, кто далек от специальности инфекциониста, спешно проинструктировали и обучили, как действовать в условиях эпидемии. Но опыта нет, и люди нервничают. Почитайте профессиональные форумы: врачи по всей стране жадно ловят все новости, все советы, впитывают весь первый только-только появившийся опыт московских врачей больницы в Коммунарке, принявших первый удар.

И хорошо, что нашлись люди, которые понимают, как трудно сейчас всем медикам вне зависимости, в инфекционном ли они отделении на переднем крае или прикрывают тылы на своем участке, успокаивая бабушек.

Кислород поддержки

Когда мы садимся в самолет, нам всегда напоминают, как правильно действовать в случае угрозы. Если, не дай Бог, борт разгерметизируется, кислородную маску нужно вопреки всем материнским инстинктам сначала надеть на себя, а уже потом - на сидящего рядом ребенка. Сейчас очень важно, чтобы "кислород" поддержки первыми получили наши доктора.

Сижу в обезлюдевшем из-за самоизоляции столичном кафе-баре "Замес" и наблюдаю, как повара и официанты в масках упаковывают обеды в одноразовые боксы. Кухня открытая, она примыкает к залу, где сейчас нет посетителей, и очень хорошо видно, как ребята стараются. Пахнет вкусно. Порции большие. Салат. Суп. Котлеты. Все - по одноразовым контейнерам. Сейчас они закончат упаковывать - и обеды поедут прямиком в Коммунарку. Ежедневно 30-40 врачей смогут перекусить на рабочем месте как в ресторане.

Когда еда - не просто еда

"Да, мы решили поддержать медиков самым доступным для нас способом - вкусно накормить", - говорит "РГ" хозяин бара Максим Дорофеев. Он только что приехал на работу на мотоцикле - так удобнее и быстрее передвигаться по московским пробкам.

"Инициатива была не моя- моего друга. Он сам хирург, и знает, каково приходится врачам на суточном дежурстве даже в обычных условиях. А сейчас ситуация, мягко говоря, необычная, - говорит Дорофеев. - Но и для меня, и для моих поваров то, что мы делаем - это очень важно. Во-первых, мы реально помогаем врачам. Но, во-вторых, эта работа дает мне возможность как-то продержаться и не увольнять людей".

Горячие обеды для коллег придумал и организовал главный хирург Центра хирургии GMS Бадма Башанкаев. Он же оплачивал еду первые пару недель (а рестораторы готовили ее фактически по себестоимости - полноценный обед за 300-400 рублей). Потом подтянулись и другие благотворители.

Фото: Егор Просвирников
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"Что такое дежурства и экстренные ситуации? Это в том числе и когда ни присесть, ни поесть некогда. Кто-то из моих коллег берет с собой еду из дома, а кто-то собрать ничего не успел, - говорит Башанкаев. - Врачи - это не офисные работники, которые могут в обед выйти в кафе и у которых есть гарантированное время на прием пищи. У нас не так. Например, ты пришел с раннего утра, работал весь день, затем заступил на дежурство и всю ночь пашешь как экстренный хирург: принимаешь больных, оперируешь. Поесть - это вечная проблема".

Но еда - это не только еда. Сегодня это еще и возможность просто сделать врачам маленький подарок, сказав "спасибо".

"Мы знаем, насколько сложно сейчас медикам, какая у них сегодня сумасшедшая и физическая, и психологическая нагрузка, - говорит "РГ" основатель движения "Рак излечим" Ольга Бадсон. - Когда я создавала это движение, чтобы помогать онкологическим пациентам, я понимала, что давать правильную и объективную информацию, консультировать людей можно только с помощью профессионалов. Поэтому в группе много врачей. Неравнодушных, компетентных. И сейчас решение помочь тем, кто встал на круглосуточную вахту, пришло само собой". Ольга обратилась в группу с призывом, и теперь вместе с единомышленниками закупает и отправляет врачам печенье, пирожки - то, чем можно быстро перекусить с горячим чаем и получить несколько минут передышки. На коробках волонтеры пишут "вкусный знак внимания" , вручают пакеты на входе в клинику, а потом получают благодарные сообщения от врачей. "Договорились мы с Институтом им. Склифосовского, со 2-й инфекционной больницей на Соколиной горе. Сейчас как раз один доктор из группы закончил дежурство, приехал, забрал коробки, отвезет и потом только поедет отдыхать", - говорит Ольга Бадсон.

Главврач Коммунарки Денис Проценко сообщил, что внутри больницы волонтерам-немедикам оставаться опасно. Фото: Александр Корольков

Питер рядом

В Санкт-Петербурге координаторами подобной же акции стали наши коллеги - журналисты. "Мы руководствуемся прежде всего чувством самосохранения. Врачи вообще главная профессия на Земле. Но сегодня слово "главная" нужно умножить еще на 10 или на 100, -говорит "РГ" руководитель отдела конференций интернет-портала MarketMedia Елена Еликова. - Мы пишем о ретейле, у нас много контактов с производителями еды, с торговыми сетями. Когда придумали акцию #Поддерживрача, обратились к партнерам. Потом предложили помощь медучреждениям".

Фото: AP Photo/Michael Conroy
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Первой в списке оказалась Больница Святого Георгия, сейчас ее перепрофилировали под инфекционную. "Мы выяснили, что необходимо, договорились о взаимодействии. Потом присоединили еще и Госпиталь для ветеранов войны. Первыми из производителей на нашу просьбу откликнулись три компании. Сейчас в списке уже 15 предприятий, и мы отправляем в больницу не только пироги и печенье, но и фрукты, и молочные коктейли, йогурты. Появилась возможность - отправили медицинские маски и одежду. Думаем, все это пригодится", - говорит Елена Еликова.

В больнице будут рады и горячему питанию, конечно, правильно упакованному. "Нам обещали организовать горячие обеды, даже несмотря на то, что в ближайшую неделю кафе не работают. Людям необходимы не только калории и витамины, но, главное, заряд энергии. Значит, помощь кофеен тоже не будет лишней", - отмечает она.

Не планирует останавливать отгрузку обедов и Максим Дорофеев. Кафе, в котором мы беседовали, уже закрыто. Но есть еще точка в отдельном здании, и там кухня может продолжать работать на вынос всю "нерабочую неделю".

Помощь не помешает

Когда в стране поднялась дискуссия: пускать ли родственников к тяжело больным в реанимацию, раздавались голоса против - мол, это помешает врачам. В конце концов разум и логика возобладали, реанимации открыли. Сейчас очень не хочется, чтобы руководители здравоохранения (а дисциплина у нас в этой системе сродни военной) восприняли движение волонтеров как нечто мешающее.

Движение помощи ширится. О том, что готовы возить бесплатно сотрудников инфекционных стационаров, объявили "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" в Москве и Казани. Еще об одном проекте - "Помощь рядом" - объявил "Яндекс". Речь идет о бесплатной перевозке врачей, а еще о доставке продуктов, лекарств и тестов на коронавирус.

"Это очень правильно и позитивно. Сейчас врачи, медсестры в инфекционных отделениях работают в особых условиях, многие фактически в изоляции, - сказал "РГ" глава РОО "Врачи Санкт-Петербурга" Дмитрий Ченцов. - Растет нагрузка и на все остальные медучреждения, ту же "Скорую помощь" Так что помощь нужна".

В Испании и Италии, где полыхнуло раньше, чем у нас, появилась традиция: вся запертая в карантине страна выходит в назначенный час на балконы и аплодирует врачам. Все понимают: именно они сегодня на переднем крае, лечат, спасают, рискуют сами заразиться, заболеть, умереть.

Именно они - врачи, медсестры - сегодня на переднем крае, лечат,спасают тяжелых пациентов, рискуют сами заразиться, заболеть, умереть

А в Ухане весь город на днях вышел на улицы, чтобы проводить врачей, приехавших в заблокированный город спасать людей. Теперь, когда Китай почти справился с заразой, медики возвращаются в свои родные города, в свои больницы продолжать лечить и спасать уже в обычном, повседневном режиме. Жители Уханя вставали на колени перед проезжавшей колонной автобусов, увозившей врачей. Эти видео - и из Европы, и из Китая - невозможно смотреть без кома в горле.

Эпидемия пройдет. Как мы пройдем ближайшее трудное время, какими выйдем из этого испытания - нужно думать уже сейчас.

Официально

В исполнение указа президента о нерабочей неделе правительство утвердило перечень товаров первой необходимости, не относящихся к продовольственным. В него вошли детские товары, мыло и моющие средства, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, бензин, дизельное топливо и газ, автозапчасти, садово-огородный инвентарь, стройматериалы и инструменты, печатные издания, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки и линзы, табачная продукция, ряд других товаров. На организации, обеспечивающие население этими товарами, действие указа главы государства не распространяется. В распоряжении правительства также установлено, что услуги общественного питания в эту неделю могут осуществляться исключительно в формате обслуживания на вынос или доставки заказов.

Подготовил Владимир Кузьмин

Хроника коронавируса: Что произошло с 27 по 29 марта

Текст: Ольга Игнатова
29 марта

Врач посоветовал ходить в перчатках

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, следует ходить в магазин в перчатках, обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, а также держаться в полутора-двух метрах от людей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.

Фото: Егор Просвирников
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Среди заболевших много молодежи

По данным московского оперштаба, из 1014 заболевших коронавирусом в столице 46% - это люди в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по числу подтвержденных диагнозов находится возрастная группа от 18 до 34 лет (33,5%). 15% заразившихся - люди старше 65 лет, а 5,5% - дети. Инфекция у детей может протекать практически без симптомов, однако, заразившись, они являются носителями вируса.

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Дональд Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте после консультаций с губернаторами этих штатов и экспертной группой Белого дома по коронавирусной инфекции, сообщает euronews.com.

Ранее президент США заявлял, что рассматривает возможность запретить, в частности, выезд из Нью-Йорка, на который приходится около половины случаев заражения в стране. Он говорил, что жители штата массово уезжают во Флориду, усугубляя ситуацию с распространением коронавируса. Но затем в своем Twitter написал, что вместо карантина региональные власти введут ограничения на передвижения и контроль за их соблюдением.

28 марта

Отменена выставка "Иннопром"

Минпромторг принял решение об отмене Международной промышленной выставки "Иннопром", которая должна была пройти с 7 по 10 июля 2020 года в Екатеринбурге. Напомним, что "Иннопром" проводится ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.

Болезнь глаз признали симптомом коронавируса

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27 марта

Принц Чарльз заболел

Заболели коронавирусом несколько представителей высшего руководства Великобритании: премьер-министр Борис Джонсон, глава британского минздрава Мэтт Хэнкок. Положительный результат также показал тест сына британской королевы Елизаветы II принца Чарльза.

Цитата

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Фото: AP Photo/Michael Conroy
Доказано, что сильный иммунитет способен противостоять коронавирусу

"Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской. Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись".

Между тем председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, отметил, что "по благословению Святейшего патриарха священники продолжат совершать богослужения".

Прецедент

Беглеца вернули в пансионат

В пансионат "Заря" принудительно вернули жителя Петербурга Георгия Образцова. Молодой человек сбежал из развернутого в пансионате обсерватора, чтобы встретить 33-й день рождения. Образцов не так давно побывал в Швейцарии. Ему был предписан режим самоизоляции. Но в ходе рейдов выяснилось, что дома он не сидит. Тогда его и заселили в обсерватор. Тем менее Георгий Образцов каким-то образом смог убежать. Со всеми мерами предосторожности его вернули обратно в "Зарю". Образцов записал видео, где сообщил, что раскаивается в содеянном и обещает, что больше такого не повторится.

Дело в отношении Образцова первое в своем роде. Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил хотят серьезно ужесточить, но некоторые нормы уже прописаны в законодательстве. В частности, по данным эксперта Санкт-Петербургского университета, председателя совета правления Ассоциации медицинского права Северной столицы Игоря Акулина, нарушителей могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей, приговорить к 360 часам исправительных работ или к году ограничения свободы. Эти меры касаются тех, кто предумышленно нарушил карантин и заразил других людей. Если же из-за нарушителя карантина кто-то не только заболел, но и умер, то тогда нарушителя может ждать до пяти лет заключения.

Подготовила Вера Черенева

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