Миллиардер Игорь Сосин рассказал о положительном тесте на коронавирус

Российский миллиардер Игорь Сосин госпитализирован с московскую больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией, у него уже дважды взяты анализы на коронавирус. Один показал положительный результат, а другой - отрицательный.

Об этом сам миллиардер рассказал РБК. По его словам, температуры у него сейчас нет, а чувствует он себя хорошо.

Игорь Сосин известен как бизнесмен, он был совладельцем крупных торговых сетей, в 2017 году СМИ сообщали о том, что он запустил новую розничную сеть магазинов.

По последним данным, в России зарегистрировано 1264 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 817 - в Москве. Ближайшая неделя в стране объявлена нерабочей, россиян просят провести ее дома и минимизировать контакты с другими людьми в рамках противодействия распространению коронавируса.