Москва вошла в пятерку лучших городов мира в рейтинге международной компании Resonance Consultancy. Российскую столицу опередили Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио, а позади остались Дубай, Сингапур и Барселона. По сравнению с прошлым годом Москва улучшила результат на одну позицию.

Авторы рейтинга Best Cities 100 оценивают мегаполисы по шести категориям, и по пяти из них Москва за год показала существенный скачок. Это показатели "экономическое процветание", "место жительства" (оценивается климат, безопасность, развитие городской среды), "времяпрепровождение" (оцениваются доступность учреждений культуры, ресторанов, магазинов), "популяризация" (частота упоминаний в интернете) и "продукт" (развитие инфраструктуры и достопримечательности).

С точки зрения "продукта" столица всегда была привлекательной. Эксперты называют Москву культурным "золотым прииском" и отмечают, что не зря город стал самым часто отмечаемым на фотографиях в хештегах соцсети Instagram. Авторы рейтинга указывают, что Москва привлекает архитектурными шедеврами, среди которых собор Василия Блаженного, Кремль и Красная площадь, необычными барами и ресторанами, в которых можно попробовать блюда местной кухни, и модными бутиками.

Все это интересно в первую очередь туристам. Но и как "место жительства" Москва в последнее время стремительно развивается.

- За последние несколько лет столица сделала огромный рывок с точки зрения благоустройства улиц, общественных пространств и дворов, - отметила основатель градостроительного бюро Master"s Plan Юлия Зубарик. -Тот факт, что город отдал самую престижную площадку в центре - парк "Зарядье" - под озеленение, показывает значимость благоустройства в Москве. То же самое можно сказать и о программе "Моя улица", которая преобразила центр города.

Глобальный тренд развития городской среды в Москве - реорганизация промзон, благодаря которой появляются новые точки притяжения. Именно так сформировались "Винзавод", "Артплей", "Флакон". Один из самых обсуждаемых проектов сейчас - редевелопмент территории бывшего Бадаевского пивзавода.

- Общественный транспорт, мне кажется, уникален с точки зрения качества и разнообразия: безопасное метро, широкая сеть сервисов такси, МЦК и московские диаметры существенным образом улучшают агломерацию, - указал управляющий партнер компании RRG Денис Колокольников. - Это дает серьезный толчок к развитию промзон, которые идут вдоль МЦК.

Столица сделала огромный рывок с точки зрения благоустройства улиц и общественных пространств, но с этим еще остаются проблемы в спальных районах

Тренд на благоустройство проник и в жилищное строительство - территория комплекса становится одной из самых важных характеристик проекта. В ЖК высокого сегмента расходы на эту составляющую могут доходить до 15 процентов в общем объеме инвестиций.

- Огромное значение имеют зеленые и парковые зоны, которые закладываются архитекторами еще на этапе проектирования, - рассказала Юлия Зубарик. - Например, в проекте планировки квартала на проспекте Вернадского (проект реновации) мы существенно увеличили зону зеленых насаждений и организовали две площади - общественные пространства, где жители смогут проводить время вместе и дружить семьями.

Урбанисты отмечают, что Москва остается разобщенной с точки зрения связанности территорий. И решать эту проблему надо, не только строя новые дороги и развязки, но и улучшая пешеходные маршруты.

- Нужно налаживать пешеходные связи между отдаленными районами города, - считает Юлия Зубарик. -Удобно, когда из одного района в другой можно пройти пешком за 20-30 минут - это комфортное для человека расстояние. Предлагаю распространить программу "Моя улица" на более отдаленные районы - в частности, переориентировать на жилые кварталы, разъединенные промзонами и железными дорогами.

На необходимость развития удаленных от центра территорий указал и Денис Колокольников.

- Пока в столице не до конца хорошо развиты спальные районы города с точки зрения обеспеченности инфраструктурой, общественных пространств, создания новых рабочих мест, станциями метрополитена, - отметил эксперт. - Есть целые районы, где высок спрос на высокоскоростной общественный транспорт, который необходимо развивать. Остаются достаточно большие пятна промзон, которые нужно развивать.