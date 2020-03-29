Названы города Подмосковья, где заболевших коронавирусом больше всего

Оперативный штаб Московской области по противодействию коронавирусу сообщает: больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Одинцове, где заразились 12 человек. В Раменском 7 заболевших, В Истре и Красногорске - по 6.

В Долгопрудном, Ленинском округе, Реутове и Химках выявлено по 4 заболевших жителя, в Балашихе, Дмитрове, Люберцах и Мытищах - 3. Королев, Лобня, Подольск, Протвино и Фрязино сообщают о двух случаях заражения, в Домодедово, Жуковском, Котельниках, Лотошино, Наро-Фоминске Павловском Посаде, Сергиевом Посаде и Щелкове зарегистрировано по одному случаю заражения. На лечении в подмосковных стационарах находятся также 8 жителей Москвы, Донецка, Вьетнама и Татарстана.

По данным оперштаба, на сегодняшний день в Московской области выявлено 85 больных коронавирусом. 10 человек уже вылечились и выписались из больниц.