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29.03.2020 11:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы города Подмосковья, где заболевших коронавирусом больше всего

Текст: Ирина Рыбникова

Оперативный штаб Московской области по противодействию коронавирусу сообщает: больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Одинцове, где заразились 12 человек. В Раменском 7 заболевших, В Истре и Красногорске - по 6.

В Подмосковье выявили еще 36 больных коронавирусом

В Долгопрудном, Ленинском округе, Реутове и Химках выявлено по 4 заболевших жителя, в Балашихе, Дмитрове, Люберцах и Мытищах - 3. Королев, Лобня, Подольск, Протвино и Фрязино сообщают о двух случаях заражения, в Домодедово, Жуковском, Котельниках, Лотошино, Наро-Фоминске Павловском Посаде, Сергиевом Посаде и Щелкове зарегистрировано по одному случаю заражения. На лечении в подмосковных стационарах находятся также 8 жителей Москвы, Донецка, Вьетнама и Татарстана.

По данным оперштаба, на сегодняшний день в Московской области выявлено 85 больных коронавирусом. 10 человек уже вылечились и выписались из больниц.

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