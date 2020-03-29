Собянин: До миллиона звонков в сутки поступает на "горячую линию" по коронавирусу

До миллиона звонков в сутки поступает на "горячую линию" по коронавирусу. Об этом мэр Москвы сообщил сегодня в интервью телеканалу "Россия-1". Он напомнил, что вначале таких звонков было по 5-6 тысяч в сутки. Связаны они были в основном с тем, как правильно оформить режим самоизоляции вернувшимся из-за границы.

Позже количество звонков поднялось до 25 тысяч в сутки, и городские власти вынуждены были открыть в дополнению к работающему на Ходынке еще один колл-центр - на ЗИЛе. И вот теперь количество звонков увеличилось до миллиона в сутки. Мэр объяснил это тем, что в колл-центр звонят и московские пенсионеры в возрасте старше 65 лет, которых городские власти, как наиболее уязвимых для опасного вируса, попросили побыть дома с 26 марта по 14 апреля. "Скажу сразу, не всем удается ответить, но я убежден, мы со всеми поговорим и всем разъясним", - подчеркнул мэр.