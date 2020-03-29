Собянин: Ситуация с коронавирусом перешла в новую стадию

Вместе с тем Собянин поблагодарил всех москвичей, соблюдающих режим самоизоляции. Например, поездок в метро по сравнению с обычными выходными стало меньше на 66 процентов, а трафик личного транспорта упал почти на треть. "Даже в парки пришло всего 52 тысячи человек, - сказал мэр. - Ничтожно мало по сравнению с обычной весенней субботой".

Закрылись почти 15 тысяч кафе и 40 тысяч магазинов. Проверяющие нашли лишь несколько сотен организаций-нарушителей. Механизм социального дистанцирования в целом начал работать, отмечает Собянин. В то же время он рекомендовал всем горожанам соблюдать дистанцию во время редких походов на улицу и в магазин. Причем владельцы торговых точек должны сделать все возможное для этого. Например, сделать разметку, чтобы покупатели стояли друг от друга на расстоянии в 2 метра. Собянин сравнил это с тем, как мы ведем себя в очереди к банкомату. Подходить к стоящему у аппарата близко - моветон. Соблюдать такую дистанцию теперь нужно и в других бытовых ситуациях, от этого сейчас зависит многое.