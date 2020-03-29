В одном из домов в центре Москвы паника - объявился больной с коронавирусом. А тут еще обнаружилась интерактивная карта. Вводи адрес и смотри, как зараза приближается к твоему дому со всех сторон. Голубые кружочки - еще редкие в столице, данные за 24 марта, а вот красные метки - как гороха насыпано - уже за субботу, 28 марта. И даже самый отъявленный скептик в душе начинает волноваться: а вдруг правда? И зараза уже у порога?

В этот дом к тому же еще приезжала "скорая". Обычная, врачи были без белых скафандров. И консьержка вроде успокоила: у хозяина квартиры, куда приезжали врачи, давние проблемы с сердцем. И тем не менее червячок сомнения у соседей ее приезд заронил. Ну, а когда на второй день двор помыли, легкое беспокойство почти переросло в тревожную уверенность: ну все, корона… Двор дезинфицировали! Впрочем, заммэра Москвы Петр Бирюков, отвечая на вопрос корреспондента "РГ", правда ли, что мытье дворов - первый признак борьбы с COVID-2019 развеял ее легко:

- Да вы что? Весна же! Очищаем город от накопившейся грязи. Вот и сейчас сначала потравили везде грызунов-тараканов, а потом с шампунем вымыли и дороги, и городские дворы. Дезинфекция была? Действительно, весь город после шампуня еще и средствами против всяких бактерий обработали, которые, по оценке Роспотребнадзора, помогают бороться и с коронавирусом. А если "скорая" действительно увезла человека, у которого тест на вирус оказался положительным? Тогда обрабатываем подъезд в доме, где он жил: ручки дверей, почтовых ящиков, лифты - все, к чему он мог прикасаться. А к моменту возвращения пациента домой - обработаем и квартиру.

Что еще сказать в такой ситуации жителям дома? Наверное, принять как данность, что всем нам надо учиться житься в новой реальности и при этом оставаться людьми. Ну не звонить же близким больного в дверь квартиры и не спрашивать: а что, правда, у вас в квартиру зараза проникла? И от врачей не потребуешь отчета, зачем приехали, от чего собираются спасать человека - от почечных колик или нового вируса.

"РГ" ждет ответа, почему неофициальным интернет-ресурсам позволяют сеять панику

С интерактивной картой сложнее. Размещена она в интернет-издании (называть не будем, чтобы не рекламировать и пока не разберутся с ними компетентные органы). В городском оперштабе по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом сказали однозначно: "Это интернет-издание к штабу отношения не имеет, официальным источником городских властей не является". Тогда почему же ему позволяют сеять панику? Почему не закроют, задала "РГ" вопрос руководителю департамента информационных технологий Москвы Эдуарду Лысенко. "Домен неофициальный. С ним сейчас разбираются", - подтвердил он. Ну, а "Российскую газету" поблагодарил за бдительность. Что ж, ждем ответа.

"Горячая линия" по коронавирусу департамента здравоохранения Москвы, как сообщил вчера мэр города Сергей Собянин, принимает уже до миллиона звонков в сутки. По телефону этой линии: 8 (495) 870-45-09 можно получить ответ на волнующий вопрос и помощь.