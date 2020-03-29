В ближайшее время власти Москвы введут наказание для нарушителей режима изоляции. Об этом ТАСС сообщил председатель городской думы Алексей Шапошников.

Депутаты городского парламента уже начали обсуждать этот вопрос в режиме видеоконференций. В то же время пресс-секретарь столичного мэра Гульнара Пенькова заявила агентству, что меры контроля за соблюдением ограничений будут разработаны в ближайшие дни.

Напомним, что в Москве указом мэра ограничено передвижение по городу. Жителям разрешено покидать жилье только в случае угрозы жизни, для поездки на работу, выгула животных у дома, выноса мусора и посещения магазина. Движение транспорта указ не ограничивает.