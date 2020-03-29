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29.03.2020 22:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Москвы введут наказание для нарушителей режима изоляции

Текст: Сергей Бабкин

В ближайшее время власти Москвы введут наказание для нарушителей режима изоляции. Об этом ТАСС сообщил председатель городской думы Алексей Шапошников.

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Депутаты городского парламента уже начали обсуждать этот вопрос в режиме видеоконференций. В то же время пресс-секретарь столичного мэра Гульнара Пенькова заявила агентству, что меры контроля за соблюдением ограничений будут разработаны в ближайшие дни.

Напомним, что в Москве указом мэра ограничено передвижение по городу. Жителям разрешено покидать жилье только в случае угрозы жизни, для поездки на работу, выгула животных у дома, выноса мусора и посещения магазина. Движение транспорта указ не ограничивает.

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