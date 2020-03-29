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29.03.2020 17:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С острой болью не оставят

Как будут работать поликлиники во время режима повышенной готовности по коронавирусу
Текст: Ольга Кондрева, Татьяна Павловская, Наталья Решетникова, Вера Черенева
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8121)
Вводят свои антивирусные меры и поликлиники - как муниципальные, так и частные. Наших читателей особенно взволновали новости, что некоторые из них отменяют плановые приемы пациентов. А если надо очень срочно? Корреспонденты "Российской газеты" изучили ситуацию на месте.

Сразу успокоим: без врачебной помощи, судя по организации работы медиков, никто остаться не должен. Да и не все отменяют приемы. А если и делают это, то без ущерба для пациентов. Например, в Якутии после отмены плановых приемов к пациентам врачи приезжают сами. Именно приезжают, а не приходят. Как писала "РГ", парк машин правительства и парламента республики временно передали медикам.

Фото: РИА Новости
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В Санкт-Петербурге все приемы отменять не стали. Но велели не ходить на плановый осмотр у стоматолога, отложили диспансеризацию. Анализы без направления врача нельзя сдать даже в частных клиниках. Также больницы города прекратили плановую госпитализацию.

Что меняется в жизни пациентов, "РГ" рассказала официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина: "Самая показательная отрасль - стоматология. Если у человека острая боль или другая ситуация, когда необходимо быстро обратиться к врачу, то он, безусловно, должен идти в клинику. А профилактический прием надо отложить до 30 апреля".

Точно так же и с другими врачами. Исключение сделано лишь для оформления санитарной книжки. Не проводится диспансеризация и нельзя записаться на дневной стационар. Но те, кто уже принимает процедуры, смогут пройти курс.

Женские консультации работают в обычном режиме. И даже если будущая мама чувствует себя хорошо, но ей нужно прийти к врачу в назначенное время, нужно идти. Если есть сомнения, Скорынина советует звонить и консультироваться с работниками регистратуры по своей ситуации.

Точно так же через звонки надо выяснять, что делать, если вы записаны к узким специалистам, например, эндокринологам или кардиологам. А те, кто уже получил талончик, смогут прийти на прием. Записи действительны, пояснила официальный представитель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Рябинина. А новых пациентов будут записывать только при серьезной необходимости. А те, кому надо выписать у врача рецепт, смогут приходить в поликлиники по старой схеме.

Есть изменения в госпитализации. Плановые операции переносят. Оставляют лишь те, где промедление негативно скажется на пациенте, например, при онкологии. Госпитализируют и с опасными заболеваниями, в частности с туберкулезом.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В петербургских поликлиниках начали бесплатно проверять на коронавирус

На Кубани - иной подход. Клиники работают в штатном режиме, но в них введены дополнительные противоэпидемиологические меры. В стационары не пускают посетителей. А в поликлиники можно войти только с нормальной температурой. Это проверяют у входа. При повышенной температуре вас вернут домой и вызовут врача. В этом убедилась корреспондент "РГ", побывав в Краснодаре в поликлинике № 3. Правда, в коридорах стало меньше посетителей. Как пояснили в минздраве региона, при любом недомогании надо вызывать врача на дом.

В Татарстане, как и в большинстве регионов, временно отказались только от проведения любых медосмотров, включая диспансеризацию и физиотерапию. Но, как и раньше, прийти на прием можно к терапевту, неврологу или хирургу.

"Оказание плановой медпомощи никто не отменял, - говорит заместитель начальника Управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина. - Но если главврач поликлиники увидит, что пациентов стало мало и нагрузка на узкого специалиста резко уменьшилась, он приказом по учреждению может временно направить такого доктора на другую работу. Например, на фильтр".

Под особым контролем все вернувшиеся из заграничных поездок. В Татарстане они находятся под наблюдением врача в течение 30 дней

А они, как и сестринские посты, где каждому посетителю измеряют температуру тела, теперь есть при входе в каждую поликлинику. Хотя врачи предупредили: температурящие больные должны вызывать врача на дом.

Под особым контролем все вернувшиеся из заграничных поездок и "контактные" с ними люди. В казанской поликлинике № 18, к примеру, таких уже около 300 человек.

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"Все они на карантине и находятся под наблюдением врача в течение 30 дней, - рассказывает заместитель главврача по медчасти Татьяна Сулбаева. - Терапевты, ординаторы или фельдшеры осматривают их на дому. Если у кого-то из этих граждан вдруг поднимается температура, вызываем на дом "скорую" и отправляем в инфекционную больницу".

В этой, как и в других поликлиниках, налажена и дистанционная выписка листков нетрудоспособности, чего не скажешь о рецептах на льготные лекарства. А ведь люди, которые в них нуждаются, в группе риска. Им уж точно не надо бы пока появляться в поликлинике! Выход нашли. Участковые назначают льготные лекарства при осмотре пациентов на дому. Кстати, так же поступают и в Краснодарском крае.

В Татарстане еще выдают рецепты по доверенности кому-то из родственников льготника. А чтобы лекарство дошло до пожилого человека, особенно если он одинок, привлекают волонтеров. На дому в республике обслуживают теперь и тех, кому за 65 лет.

Хотя в отдельных случаях избежать визита в поликлинику все же не удается. Например, когда пожилому человеку, выписавшемуся из стационара после операции, нужна консультация хирурга по месту жительства. В такой ситуации, говорят в казанском Горздраве, пациент сначала должен позвонить в поликлинику. А уже там ему либо помогут оформить вызов хирурга на дом, либо определят дату и время визита к врачу, когда в медучреждении меньше всего посетителей.

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