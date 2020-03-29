В Бурятии зенитчики ВВО отработали борьбу с беспилотниками

В республике Бурятия на полигоне "Телемба" расчеты мобильных комплексов противовоздушной обороны "Оса" соединения морской пехоты Тихоокеанского флота провели боевые стрельбы.

В полевых условиях зенитчики отработали марш, организацию охранения и маскировки позиций, борьбу с беспилотными летательными аппаратами и отражение массированного воздушного удара условного противника.

Расчеты комплексов "Оса" выпустили зенитные ракеты для поражения низколетящих воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В учениях приняли участие более 100 военнослужащих и 10 единиц боевой техники.