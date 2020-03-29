В Якутии работник больницы предположительно заразился коронавирусом

В Якутии выявлен еще один подозреваемый на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы которого направлены в лабораторию "Вектор".

Как сообщает оперативный штаб республики, это медицинский работник Якутской городской больницы №2.

"На приеме граждан он не работал и относится к категории административно-управленческого персонала. Медицинское учреждение закрывается на 14 дней на карантин, отработкой вызовов будут заниматься врачи из других поликлиник", - рассказала заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Напомним, что в субъекте уже 14 подтвержденных случаев COVID-19.