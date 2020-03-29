В Якутии возбудили дело об убийстве семьи с двумя детьми

В Якутске возбуждено уголовное дело об убийстве четырех человек, в том числе двух детей, сообщает следственное управление СК РФ республики.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем СУ и министром внутренних дел Якутии. Сейчас проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

Ранее судимый подозреваемый уже задержан. Преступник пытался скрыться, выпрыгнув из окна на первом этаже. Он оказал сопротивление и ранил полицейского ножом.