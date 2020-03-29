Житель Перми получил срок за убийство помощника прокурора в Москве

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 7,6 годам колонии строгого режима жителя Перми - одного из фигурантов резонансного дела об убийстве в 2019 году помощника прокурора Дмитрия Некрасова, сообщает ТАСС.

Напомним, помощник Бутырского межрайонного прокурора Некрасов был найден мертвым в съемной столичной квартире в первой половине мая 2019 года. В конце мая Пресненский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела - Андрея Глухих и Максима Лунегова. Последний арестован заочно, материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

Как установил суд, Глухих со своим знакомым Лунеговым решил напасть на Некрасова и похитить его имущество и деньги. Добычей грабителей стали 100 рублей, бутылка коньяка, бутылка водки, пальто, керамическая кружка и ноутбук. Общая сумма украденного составила 42,8 тысячи рублей.

Как сообщает ТАСС, Глухих в содеянном раскаялся, обвинение ему было переквалифицировано на более мягкое. В свою очередь, Лунегов был задержан в Киргизии в конце прошлого года, решается вопрос об его экстрадиции в Россию. Московский городской суд рассмотрит жалобу на приговор Глухих 16 апреля.