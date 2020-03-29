В Чечне власти ограничили передвижение людей и транспорта

В Чеченской Республики ввели жесткие меры для население в связи с угрозой распространения коронавируса. Теперь по региону могут передвигаться только экстренные службы и правоохранители.

Как заявил Рамзан Кадыров, чьи слова приводят на сайте главы и правительства Чечни, остановить COVID-19 невозможно без решительных мер.

"Несмотря на неоднократные предупреждения, не все осознают всю глубину надвигающейся опасности. Не все остаются дома, зарегистрированы факты въезда в республику граждан, заразившихся вирусом", - заявил он

Поэтому с 28 марта в регионе жителей обязали оставаться в местах постоянного проживания. Ограничен въезд в республику транспорта и людей. Исключение будут делать только для экстренных служб, поставщиков продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов. Смогут свободно передвигаться также силовики, представители власти.

"Эти меры носят временный характер и будут корректироваться в зависимости от развития ситуации",- добавил глава региона.

Сейчас по данным Роспотребнадзора РФ, в Чечне выявлено девять подтвержденных случаев коронавируса. 820 человек находятся на карантине, за их состоянием наблюдают медики.