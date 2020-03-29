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29.03.2020 11:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чечне власти ограничили передвижение людей и транспорта

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чеченской Республики ввели жесткие меры для население в связи с угрозой распространения коронавируса. Теперь по региону могут передвигаться только экстренные службы и правоохранители.

Фото: Марина Чурилова
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Как заявил Рамзан Кадыров, чьи слова приводят на сайте главы и правительства Чечни, остановить COVID-19 невозможно без решительных мер.

"Несмотря на неоднократные предупреждения, не все осознают всю глубину надвигающейся опасности. Не все остаются дома, зарегистрированы факты въезда в республику граждан, заразившихся вирусом", - заявил он

Поэтому с 28 марта в регионе жителей обязали оставаться в местах постоянного проживания. Ограничен въезд в республику транспорта и людей. Исключение будут делать только для экстренных служб, поставщиков продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов. Смогут свободно передвигаться также силовики, представители власти.

"Эти меры носят временный характер и будут корректироваться в зависимости от развития ситуации",- добавил глава региона.

Сейчас по данным Роспотребнадзора РФ, в Чечне выявлено девять подтвержденных случаев коронавируса. 820 человек находятся на карантине, за их состоянием наблюдают медики.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Распространение коронавируса COVID-19

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