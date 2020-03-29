В КБР пожарные локализовали крупный пожар на городском рынке

В столице Кабардино-Балкарии вспыхнул пожар на городском рынке "Дубки". Об этом в воскресенье сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Пожар произошел в Нальчике днем. Площадь его составила 500 квадратных метров. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

- К тушению пожара по второму рангу привлечены силы и средства МЧС России в количестве 49 человек и 11 единиц техники, - заявили в ведомстве.

На месте происшествия организован штаб пожаротушения. Огонь уже локализован, его ликвидацией занимаются сразу с трех направлений. Причину ЧП уточняют.