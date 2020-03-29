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29.03.2020 16:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР пожарные локализовали крупный пожар на городском рынке

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)

В столице Кабардино-Балкарии вспыхнул пожар на городском рынке "Дубки". Об этом в воскресенье сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Пожар произошел в Нальчике днем. Площадь его составила 500 квадратных метров. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

- К тушению пожара по второму рангу привлечены силы и средства МЧС России в количестве 49 человек и 11 единиц техники, - заявили в ведомстве.

На месте происшествия организован штаб пожаротушения. Огонь уже локализован, его ликвидацией занимаются сразу с трех направлений. Причину ЧП уточняют.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край СКФО Кабардино-Балкария

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