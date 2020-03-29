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29.03.2020 11:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Петербургом спасли двух тюленей, исклеванных птицами

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В центр спасения ластоногих под Петербургом привезли двух новых тюленей. Животные стали жертвами нападения птиц и не выжили бы, если бы им не пришли на помощь люди.

Фото: iStock
В Петербурге начала цвести сакура

Как сообщают в Фонде друзей балтийской нерпы, возле поселка Куземкино волонтеры спасли взрослую самку. Тюлень ждала их прямо в огороде. Большая загадка, как она туда добралась, зоозащитники полагают, что самочка могла проползти четыре километра по лесу.

Пока тюлениха находилась на суше, ее исклевали дикие птицы. Она напугана, истощена, измотана, но опасности для жизни нет.

Еще одного тюлененка волонтеры спасли с пляжа в поселке Комарово. Этот тюлененок также стал жертвой нападения птиц. Также у него диагностировали воспаление пупочного остатка.

Ближайшие месяцы тюлени будут восстанавливаться в центре спасения ластоногих. А когда они окрепнут, их выпустят в дикую природу.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область

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