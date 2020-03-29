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29.03.2020 12:44
Рубрика: Происшествия
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Сбежавший из обсерватора на праздник петербуржец раскаялся в содеянном

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В пансионат "Заря" под Петербургом, который временно переоборудован в обсерватор, вернули 32-летнего мужчину, который накануне сбежал из-под медицинского наблюдения. Мужчина планировал отпраздновать день рождения в кругу друзей, но сотрудники правоохранительных органов и санитарные врачи пришли раньше, чем гости.

Фото: iStock
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Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, сейчас выясняются все обстоятельства побега. За самовольное оставления места обсервации на мужчину возбуждено уголовное дело.

Также Следственный комитет распространил видеозапись. На кадрах молодой человек говорит, что сожалеет об оставлении обсерватора и обещает, что больше такого не повторится.

Стоит отметить, что в обсерватор молодого человека поместили после того, как его ранее поймали на нарушении режима самоизоляции.

Мужчина недавно вернулся из зарубежной поездки и в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой должен был две недели сидеть дома.

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