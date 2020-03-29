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29.03.2020 19:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти мужчина зарезал трех друзей

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В поселке Сельцо Тосненского района Ленинградской области мужчина зарезал трех друзей. Как считают в следствии, причиной стала пьяная ссора.

Фото: iStock
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Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство двух и более лиц".

Известно пока следующее. Четверо мужчин выпивали в одной из квартир и поссорились. Далее, как считают в следствии, 29-летний мужчина, ранее имевший многократные конфликты с законом, схватился за нож. Все жертвы погибли на месте, а нападавший скрылся. Двум погибшим было по 36 лет, одному - 39.

Подозреваемого оперативно задержали. Сейчас мужчина дает показания. В скором времени суд изберет ему меру пресечения. Сторона следствия не скрывает, что будет ходатайствовать об аресте.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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