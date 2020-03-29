В Петербурге в 41 детсаду появятся дежурные группы

В 41 петербургском детском саду будут организованы дежурные группы. В них примут детей, чьи родители в грядущую неделю будут находиться на своих рабочих местах, сообщает администрация города.

В каждой дежурной группе будет находиться максимум 12 детей.

Запись в детские сады проходит на сайте комитета по образованию. Там же есть список детских садов и форма заявлений. Принимают в учреждения детей врачей, работников аптек, заводов и других непрерывно действующих предприятий, продуктовых магазинов и других организаций, которые не могут закрыться.

Все остальные детские сады, как государственные, так и частные, на неделю должны быть закрыты. Это делается, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.

Ранее в Петербурге была прекращена плановая госпитализация в больницах, в поликлиниках принимают лишь тех пациентов, которым требуется неотложная медицинская помощь.