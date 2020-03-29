В Пскове пациент умер от коронавируса

В Пскове в местной инфекционной больнице от коронавирусной инфекции скончался пациент, сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на главного врача учреждения Алексея Васильева.

Отмечается, что у пациента были серьезные сопутствующие патологии легких.

Остальные четверо пациентов, у которых подтвержден коронавирус, находятся удовлетворительном состоянии.

Всего в области проведено 1204 тестирования на COVID-19. С подозрением на инфекцию госпитализированы 20 человек. Их результаты еще не подтверждены.