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29.03.2020 12:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса

Текст: Андрей Станкевич (Симферополь)

Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по предупреждению инфекции.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Глава регионального отделения Роспотребнадзора Наталья Пеньковская рассказала, что "это первый незавозной случай заболевания в Крыму". Медик заразился коронавирусом после осмотра заболевшего, который, вопреки требованию соблюдать режим самоизоляции, пришел в медицинский центр.

Установили 78 контактов зараженного медика, "ближайших госпитализировали, двое в обсерваторах, 17 отстранили от работы", сообщила Пеньковская.

На сайте правительства Крыма ежедневно публикуют отчеты об эпидемиологической ситуации.

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 270 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Всего по стране зарегистрировано 1534 случая.

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