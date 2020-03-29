В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса

Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по предупреждению инфекции.

Глава регионального отделения Роспотребнадзора Наталья Пеньковская рассказала, что "это первый незавозной случай заболевания в Крыму". Медик заразился коронавирусом после осмотра заболевшего, который, вопреки требованию соблюдать режим самоизоляции, пришел в медицинский центр.

Установили 78 контактов зараженного медика, "ближайших госпитализировали, двое в обсерваторах, 17 отстранили от работы", сообщила Пеньковская.

На сайте правительства Крыма ежедневно публикуют отчеты об эпидемиологической ситуации.

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 270 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Всего по стране зарегистрировано 1534 случая.