Как обезопасить детей от травли в Сети, пока они сидят на карантине

Казалось бы, что может быть безопаснее для ребенка, когда он сидит дома. Родителям можно выдохнуть, и не переживать сейчас хотя бы насчет этого. Между тем, в виртуальном мире опасностей едва ли не больше, чем в офлайне. И когда школьники сейчас на каникулах, и поневоле "зависают" в сетях в разы дольше, чем раньше, родителям крайне важно знать, "а что это они там делают".

Присмотрю за вашим

Так, в Югре, пока единственном регионе России, запустили проект, который позволяет родителям следить за безопасностью детей в интернете. Там за счет бюджета закупили почти 26 тысяч приложений для гаджетов и бесплатно раздали родителям. Вот как эта штука работает. Приложение можно установить на несколько семейных устройств. Предположим, на смартфоны родителей, ребенка и его же планшет.

Если устройство "замечает", что ребенок начал интересоваться информацией, которая не соответствует его возрасту, или, предположим, опасными группами в соцсетях, где распространяют алкоголь, наркотики, оно тут же сообщает родителям. Умное приложение сразу сигнализирует, если к ребенку в соцсети добавляется пользователь с существенной разницей в возрасте. "Большой брат" определяет местонахождение ребенка, сообщает о том, разряжена ли батарея у его гаджета. И даже тут же выдает советы психолога, как общаться с ребенком на ту или иную тему в опасной ситуации.

Кроме того, устройство позволяет ограничивать само время нахождения в Сети. И в каждой семье решают, сколько ребенку необходимо находиться в онлайн, индивидуально, исходя из его возраста.

Труба подзорная или позорная?

Кто-то скажет, что такой тотальный контроль - перебор и напоминает советский фильм про то, как родители соорудили подзорную трубу, чтобы следить за ребенком. И все же большинство психологов сходятся во мнении, что мягко влиять на поведение детей в Сети необходимо ради их же безопасности.

Как показывают данные последних исследований, сегодня 85-90 процентов детей не могут обойтись без гаджетов, а около трети подростков 15-18 лет проводят в интернете почти все свободное время. Как отмечает Андрей Сиденко, эксперт "Лаборатории Касперского" по детской безопасности в интернете, все чаще подростки сталкиваются с такими угрозами, как овершеринг - избыточное предоставление личной информации в интернете, и кибербуллинг - травля и преследование в социальных сетях. При этом 35 процентов родителей не контролируют время, которое ребенок проводит с гаджетами. В разговорах о правилах безопасности они обычно рассказывают детям только об угрозах реального мира: "Никуда не ходи с незнакомыми людьми, даже если они что-то предлагают". Не все задумываются о том, что такое же правило действует и в Сети, где представиться другим человеком куда проще, чем в реальности.

Что может сам ребенок сделать для безопасности:

• Проверь вместе с родителями настройки своего аккаунта в соцсетях: пусть только друзья могут видеть информацию на этой страничке и писать тебе сообщения.

• Не размещай на ней номер телефона и школы, домашний адрес и большое количество фотографий с геотегами.

• Защити свои аккаунты. Для каждой соцсети - свой уникальный сложный пароль от 8 символов, с большими и маленькими буквами, цифрами и спецсимволами.

• Не переходи по подозрительным коротким ссылкам в сообщениях, полученных от незнакомцев. А если возникло подозрение, что кого-то из друзей взломали (от него приходят странные сообщения), связаться с ним по телефону.

Его затравили одноклассники…

Одно из самых психологически тяжелых явлений, с которым сталкиваются дети в сети - это травля, или кибербуллинг (от английского - издеваться, презирать).

Начать буллить могут одноклассники, или совершенно незнакомые люди. Все может начаться с кажущихся безобидными приколов и насмешек, и доходить до тяжелой целенаправленной травли, с печальными последствиями. При этом сам ребенок в подавляющем большинстве случаев ни в чем не виноват. Просто ему невероятно тяжело противостоять силе толпы, которая на него ополчилась. Причины ничтожны: не так одет, не так ответил, не то сделал, а дальше - понеслось: сплетни, фото, оскорбительные видео, все, чтобы унизить и добить.

И то, что травят в Сети, а не в офлайне. еще тяжелее, потому что от этого невозможно укрыться даже дома. Буллинг усиливается десятками оскорблений и прямых угроз. Подросток плохо спит, начинает хуже учиться, впадает в депрессию, замыкается в себе, и не желает никого видеть. При этом часто боится признаться в травле своим родителям.

Вот лишь один из примеров. Парнишка увлекался авиамоделированием, вел несколько тематических пабликов, посвященных своему увлечению, собирался поступить в летное училище. Но подростка начали буллить сверстники за его "игрушки-самолетики", издеваться, оскорблять и унижать его. Дошло до того, что у парня случился тяжелый психологический срыв.

Как отмечают специалисты, по данным исследований, каждый третий подросток либо сталкивался с этим, либо сам принимал в нем участие. При этом только каждый десятый из родителей знает и принимает всерьез эту проблему. Во многом как раз потому, что дети, как правило, скрывают свои переживания.

Между тему 43 процента школьников младших классов уже есть страница в соцсетях, к старшей школе аккаунты есть практически у ста процентов. Именно на подобных платформах чаще всего и разворачивается кибербуллинг. Как правило, жертвами становятся дети в возрасте 11-13 лет.

- В такой ситуации родителям важно донести до ребенка, что он не виноват, если стал жертвой интернет-травли. И объяснить ему, как действовать, - отмечает детский психолог Николай Кузнецов. - Важно сказать, что вы всегда будете на его стороне и готовы ему помочь. При этом стараться выстроить такие отношения, чтобы быть уверенным, что в сложной и пугающей ситуации он придет за помощью именно к вам.

Как отмечают эксперты, если травля уже в разгаре, то нужно стучать во все двери, чтобы остановить ее: обращаться к администраторам ресурса, чтобы блокировать сообщения обидчиков, родителям участников травли, учителям и директору.

Как реагировать на травлю:

• не отвечать, безразличие - самый верный способ свести травлю на нет;

• добавить обидчиков в "черный лист" в соцсети или чате.

• пожаловаться на обидчиков администраторам соцсети.

• рассказать о случившемся родителям.