Роналду прогулялся с семьей во время карантина

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду нарушил условия карантина, введенного в Португалии из-за пандемии коронавируса.

В интернете появились фотографии, где запечатлены Роналду с его девушкой Джорджиной Родригес, а также их двумя детьми, прогуливающимся по улицам Фуншалу.

Чуть ранее карантин нарушила Джорджина Родригес. Произошло это в середине марта, когда она была замечена в магазине одежды одного из торговых центров в Фуншале. В связи с этим девушка подверглась резкой критике со стороны болельщиков португальской сборной и "Ювентуса", которые обвинили ее в халатном отношении к здоровью Криштиану.