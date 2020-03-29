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29.03.2020 19:18
Рубрика: Спорт

Роналду прогулялся с семьей во время карантина

Текст: Артур Нанян

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду нарушил условия карантина, введенного в Португалии из-за пандемии коронавируса.

В интернете появились фотографии, где запечатлены Роналду с его девушкой Джорджиной Родригес, а также их двумя детьми, прогуливающимся по улицам Фуншалу.

Фото: Reuters
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Чуть ранее карантин нарушила Джорджина Родригес. Произошло это в середине марта, когда она была замечена в магазине одежды одного из торговых центров в Фуншале. В связи с этим девушка подверглась резкой критике со стороны болельщиков португальской сборной и "Ювентуса", которые обвинили ее в халатном отношении к здоровью Криштиану.

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