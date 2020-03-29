Новости

В России из-за подозрения на коронавирус наблюдается более 182 тысяч человек 11:30
Парламентарии в Чили перешли на удаленную работу 11:29
Талибы отказались сотрудничать с делегацией афганского правительства 11:18
В Чечне власти ограничили передвижение людей и транспорта 11:08
Названы города Подмосковья, где заболевших коронавирусом больше всего 11:07
Под Петербургом спасли двух тюленей, исклеванных птицами 11:03
В Петербурге в 41 детсаду появятся дежурные группы 10:35
Авиаперевозчикам в Греции грозит банкротство из-за эпидемии короновируса 10:35
Видео: велосипедист сбил пешехода, уступавшего дорогу автомобилисту 10:30
Владелец клуба Панарина заразился COVID-19 10:16
Платформа космодрома "Морской старт" прибудет в Приморье 10:00
Собянин: До миллиона звонков в сутки поступает на "горячую линию" по коронавирусу 09:35
Первый заключенный в тюрьме США скончался от коронавируса 09:26
СМИ: Открытие Олимпиады в Токио состоится 23 июля 2021 года 09:19
Почему автомобиль нельзя надолго оставлять без движения 09:00
Рошаль посоветовал использовать перчатки для защиты от коронавируса 08:55
Главврач больницы в Коммунарке сообщил последние данные по COVID-19 08:34
Названа снижающая холестерин белковая пища для замены мяса 08:18
В России прибор за 500 тысяч рублей стал дефицитным товаром 07:58
Грузия отказалась пропустить желающих уехать из Армении россиян 07:22
В Якутии работник больницы предположительно заразился коронавирусом 06:58
В Бурятии зенитчики ВВО отработали борьбу с беспилотниками 06:46
В Южной Корее выздоровели более пяти тысяч зараженных COVID-19 06:35
В США от коронавируса скончался младенец 06:10
Сеул сообщил подробности ракетных запусков КНДР 05:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
29.03.2020 08:55
Рубрика: Общество

Рошаль посоветовал использовать перчатки для защиты от коронавируса

Известный доктор Леонид Рошаль напомнил о мерах профилактики, которые позволят снизить вероятность заражения коронавирусом COVID-19.

В первую очередь нужно соблюдать режим самоизоляции, то есть как можно реже выходить из дома, чтобы сократить количество контактов с другими людьми. Особенно надо избегать граждан с явными признаками респираторного заболевания.

Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

Во время похода в продуктовый магазин необходимо использовать перчатки. Дистанция между людьми должна быть полтора-два метра. Лучше отказаться от поцелуев, меньше обниматься при встречах с родными и друзьями, а при появлении первых признаков насморка или кашля использовать защитную маску.

"В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Смартфоны следует обрабатывать антисептиком. Эти несложные правила следует соблюдать неукоснительно", - подчеркнул Рошаль. Его слова приводит РИА Новости.

Общество Здоровье Персона: Леонид Рошаль Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке сообщил последние данные по COVID-19
Рошаль посоветовал использовать перчатки для защиты от коронавируса
Собянин: До миллиона звонков в сутки поступает на "горячую линию" по коронавирусу
Как подготовиться к онлайн-обучению
Чем карантин отличается от самоизоляции