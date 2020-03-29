Российские вузы приглашают абитуриентов на виртуальные дни открытых дверей

Прогуляться по аудиториям университета, не выходя из дома? Получить личную онлайн-консультацию декана факультета? Похоже, именно в таком режиме российским вузам придется пока проводить традиционные Дни открытых дверей.

Только что впервые в своей истории подобный формат опробовал МГУ им. Ломоносова. Получилось интересно. Был открыт специальный портал, где абитуриенты смогли посмотреть не только выступление ректора и деканов, но и научные лаборатории, учебные корпуса, спортивные объекты, читальные залы библиотек. Причем все - в режиме панорам.

Но есть вузы, для которых виртуальные встречи с будущими студентами - не в новинку. Например, некоторые университеты-участники Проекта 5-100. Так, в Дальневосточном федеральном госуниверситете Дни открытых дверей в виде вебинаров проводятся едва ли не каждый месяц.

- В январе мы успели провести очную встречу с абитуриентами, а с апреля снова начнем общение в формате вебинаров и стримов в соцсети "ВКонтакте", на сайте вуза, - рассказал "РГ" советник при ректорате ДВФУ Александр Владыка. - Расскажем про онлайн-подачу документов, о датах и дедлайнах с учетом потенциальных сдвигов из-за карантина. Обязательная информация - об особых правах на зачисление, квотах для льготников, стажировках, в том числе в формате онлайн. Всегда бывает много вопросов о конкурсе высокобалльников, по которому наш вуз компенсирует будущему студенту перелет до Владивостока и более того - выплачивает с первого семестра повышенную стипендию.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого запланировал на весну около двадцати Дней открытых дверей по различным направлениям. Теперь примерно половина пропишется на "удаленке".

- Будут интерактивные презентации института и отдельных направлений подготовки, трансляция через YouTube, "ВКонтакте" и другие площадки, - комментирует директор Центра профориентации и довузовской подготовки СПбПУ Дмитрий Тихонов. - Проведем и "лайвы" - прямые включения для ответов на вопросы. Готовим виртуальные туры по лабораториям.

А вот для Российского университета дружбы народов, как и для МГУ, "открытые двери" полностью в онлайн будут тоже впервые. Начало трансляции - 4 апреля в 10.00 по московскому времени на официальном сайте приемной комиссии РУДН. Ректор Владимир Филиппов в своем видеообращении расскажет о правилах приема, деканы факультетов познакомят с особенностями дистанционного обучения. На связь выйдут и завкафедрами: со всеми нюансами конкретных образовательных программ. Кроме того, ребят ждет виртуальная экскурсия по вузовскому кампусу и аудиториям.

В Уральском федеральном университете уже стартовали онлайн-консультации в социальных сетях. Всего будет двенадцать прямых трансляций с директорами институтов и членами приемной комиссии. Абитуриентов ждут все подробности о новых образовательных программах УрФУ: "Телевидение", "Психология судебной деятельности", "Судебная экспертиза", "Перевод и переводоведение". Кстати, на странице вуза "ВКонтакте" для школьников запущен ежедневный онлайн-лекторий. Ученые уже рассказали о природе вирусов и способах профилактики, дали советы по самопрезентации на онлайн-ресурсах во время дистанционного обучения. Эти лекции вышли в топ: собрали более 200 тысяч просмотров.

Московский физтех выйдет на связь с абитуриентами 19 апреля.

- Проведем дистанционный вебинар с сюжетами о вузе, а также интервью с нашими лекторами, профессорами, - поделился начальник управления по довузовской подготовке и организации приема МФТИ Виталий Шестопалов. - Будут включения деканов, студентов. Они расскажут не только про обучение в бакалавриате и магистратуре, но и про то, как и чем живут студенты, какие есть возможности для творчества, карьеры.

В целом вузы настроены оптимистично: считают, что Дни открытых дверей онлайн - отличный шанс привлечь гораздо больше абитуриентов, чем раньше. Как правило, постфактум университеты собирают все эфиры и трансляции в спецпроект, который всегда доступен на сайте вуза. И это очень удобно. Так что минусы отсутствия очного знакомства с вузом вполне сглаживаются виртуальными плюсами.

- Для современной молодежи онлайн-формат привычен, - считает ответственный секретарь приемной комиссии Сибирского федерального университета Роман Ваганов. - Они привыкли получать информацию из интернет-источников. И сейчас, когда мы объявили о новом формате Дня открытых дверей, видим просто небывалый всплеск активности и в соцсетях, и на сайте университета. Вполне возможно, что в будущем мы будем комбинировать разные форматы встреч с абитуриентами.

Между тем

В Томском политехе Дни открытых дверей "Каникулы с ТПУ на 5+" проходят онлайн на специальном сайте. Зайдя туда, школьники попадают в официальный "чат-бот" университета "ВКонтакте". Им предлагается ответить на разные заковыристые вопросы: по математике, физике, инженерным наукам и даже истории вуза. За правильные ответы ребята будут получать виртуальную валюту - TPU-коины. При поступлении в ТПУ их можно будет обменять на фирменные сувениры. А участники, правильно ответившие на 24 из 30 вопросов, получат плюс 1 балл к ЕГЭ.