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29.03.2020 18:58
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

С эпидемией коронавируса в русский язык пришли новые слова

Текст: Елена Новоселова
С пандемией в русский язык пришли новые слова. Некоторые - из английского. Например, недавно Urban Dictionary, онлайн-словарь слов и фраз англоязычного сленга, который содержит почти 10 миллионов словарных статей, пополнился еще одним словом.

Это "covidiot". Обозначает человека, который в панике из-за коронавируса опустошает магазины. Метет все подряд, особенно туалетную бумагу, в страхе перед "самоизоляцией".

Фото: iStock
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Кстати, сама "самоизоляция" за месяц претерпела подвижки в значении, приобретя, по мнению профессора Высшей школы экономики Марины Королевой, неожиданный оттенок. "Когда я писала о слове "самоизоляция" 15 марта (слову на тот момент была всего неделя), не могла предвидеть вот чего - что его будут использовать без всякой иронии.

Что будут писать в рабочей переписке: "я в самоизоляции", "я самоизолировался на две недели". Похоже на кодовое слово из какого-то нового нашего языка", - пишет лингвист в фейсбуке. В "новом языке" уже промелькнула и "маскопаника" (когда в аптеках не было масок) и фразеологизм "коронный номер" приобрел нехороший смысл.

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