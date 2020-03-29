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29.03.2020 18:06
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Саммит G20: Для ответа на общие вызовы необходимо объединиться

"Наступил момент, когда мы должны ответить на все вызовы и оперативно действовать!", - заявил вечером 26 марта председатель КНР Си Цзиньпин на специальном саммите лидеров G20 по реагированию на пандемию коронавирусной пневмонии. Об этом говорится в комментарии информационной службы мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В ключевой момент противостояния эпидемии лидеры главных мировых держав и международных организаций впервые встретились в формате видеоконференции. На экстренном саммите председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения, которые вызвали широкий отклик в международном сообществе. По его словам, во-первых, в противостоянии новому коронавирусу в глобальном масштабе необходимо действовать решительно. Во-вторых, работать нужно вместе, решая вопросы контроля и лечения на международном уровне. В-третьих, необходимо помогать международным организациям. В-четвертых, нужно улучшить международную координацию при принятии макроэкономических решений.

Перед саммитом Си Цзиньпин провел 26 телефонных бесед с лидерами 22 стран и международных организаций. В частности, состоялись 14 телефонных разговоров с руководителями стран "Большой двадцатки".

Китайское правительство уже оказало экстренную помощь 89 странам и 4 международным и региональным организациям, в том числе ВОЗ и Африканскому союзу, предоставив реактивы, маски и другую медицинскую продукцию.

Кроме того, Китай направил 20 миллионов долларов в ВОЗ в качестве взноса на международное противоэпидемическое сотрудничество. Региональные власти, предприятия и общественные организации Китая также активно поддерживали страдающие от эпидемии народы. Помощь такого масштаба Китай оказал впервые с момента образования КНР в 1949 году.

Как отмечается в комментарии, сейчас выдвинутая Китаем концепция глобального сообщества единой судьбы как никогда демонстрирует свою актуальность и необходимость. Назрел момент, когда все члены G20 должны собраться с силами и принять экстренные меры. Необходимость реализовать все решения саммита касается как развитых, так и развивающихся стран. Каждое из государств должно внести свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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