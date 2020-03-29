Саудовские ПВО сбили над Эр-Риядом запущенные хуситами ракеты

Саудовские ПВО сбили в небе над столицей страны две ракеты, запущенные мятежниками из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Еще как минимум одна ракета была перехвачена над городом Джизан на юго-западе королевства. О жертвах и пострадавших ТАСС не сообщает.

Днем ранее самолеты возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции нанесли серию ударов по позициям хуситов в Сане (столица Йемена) и провинциях Саада и Джуф. Кроме того, были уничтожены запущенные повстанцами беспилотники.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в понедельник призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне всеобщей угрозы коронавируса.