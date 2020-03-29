Указ губернатора Смоленской области от 28 марта 2020 года № 30 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 и поручения Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 "О решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 25 марта 2020 года" и в целях принятия мер по предупреждению распространения на территории Смоленской области коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции Указа Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Временно приостановить на территории Смоленской области:

2.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово­-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

2.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

2.3. По 05.04.2020 включительно деятельность организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

2.4. По 01.06.2020 включительно бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Временно запретить на территории Смоленской области курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.";

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







