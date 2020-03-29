Новости

В России из-за подозрения на коронавирус наблюдается более 182 тысяч человек 11:30
Парламентарии в Чили перешли на удаленную работу 11:29
Талибы отказались сотрудничать с делегацией афганского правительства 11:18
В Чечне власти ограничили передвижение людей и транспорта 11:08
Названы города Подмосковья, где заболевших коронавирусом больше всего 11:07
Под Петербургом спасли двух тюленей, исклеванных птицами 11:03
В Петербурге в 41 детсаду появятся дежурные группы 10:35
Авиаперевозчикам в Греции грозит банкротство из-за эпидемии короновируса 10:35
Видео: велосипедист сбил пешехода, уступавшего дорогу автомобилисту 10:30
Владелец клуба Панарина заразился COVID-19 10:16
Платформа космодрома "Морской старт" прибудет в Приморье 10:00
Собянин: До миллиона звонков в сутки поступает на "горячую линию" по коронавирусу 09:35
Первый заключенный в тюрьме США скончался от коронавируса 09:26
СМИ: Открытие Олимпиады в Токио состоится 23 июля 2021 года 09:19
Почему автомобиль нельзя надолго оставлять без движения 09:00
Рошаль посоветовал использовать перчатки для защиты от коронавируса 08:55
Главврач больницы в Коммунарке сообщил последние данные по COVID-19 08:34
Названа снижающая холестерин белковая пища для замены мяса 08:18
В России прибор за 500 тысяч рублей стал дефицитным товаром 07:58
Грузия отказалась пропустить желающих уехать из Армении россиян 07:22
В Якутии работник больницы предположительно заразился коронавирусом 06:58
В Бурятии зенитчики ВВО отработали борьбу с беспилотниками 06:46
В Южной Корее выздоровели более пяти тысяч зараженных COVID-19 06:35
В США от коронавируса скончался младенец 06:10
Сеул сообщил подробности ракетных запусков КНДР 05:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
29.03.2020 11:18
Рубрика: В мире

Талибы отказались сотрудничать с делегацией афганского правительства

Текст: Максим Макарычев

Представители движения "Талибан" (группировка запрещена в РФ - Ред.) отказались вести переговоры с уполномоченной делегацией афганского правительства. Отказ военизированной группировки представляет собой неудачу в плане мирных переговоров, которые проводились при посредничестве США, отмечает The Guardian.

Фото: REUTERS/Ibraheem al Omari
США и "Талибан" подписали мирное соглашение

Пресс-секретарь группировки Забихулла Муджахид заявил, что они не могут разговаривать с делегацией из 21 представителя якобы потому, что она не была сформирована с учетом мнения всех сторон афганского конфликтам. Делегацию возглавляет Масум Станекзай, бывший начальник службы безопасности и сторонник президента Ашрафа Гани. В ее состав входят политики, бывшие чиновники и представители гражданского общества. Пять членов делегации - женщины. Пресс-секретарь афганского министерства по делам мира Наджия Анвари заявила, что позиция талибов не оправдана, поскольку переговорная группа была назначена после широких консультаций между различными политическими и общественными организациями в Афганистане.

Между тем, как отмечают аналитики, непримиримый политический соперник Гани Абдулла Абдулла не подтвердил, будет ли он поддерживать делегацию, что потенциально важно, учитывая его сильное влияние на севере и западе Афганистана. Пресс-секретарь Абдуллы, Фрайдун Хвазун, сказал, что, хотя объявленный список не является окончательным и существуют "соображения, которые необходимо учесть", его нельзя отклонять напрямую. "Все стороны конфликта, в том числе талибы, должны стараться не упускать возможности для мира, не делая нелогичные оправдания. Талибы не должны упускать нынешнюю возможность для переговоров", - отметил Хвазун.

Соединенные Штаты, которые в 2001 году свергли талибов, лишив их власти в Афганистане, в феврале этого года подписали соглашение с группировкой о выводе войск. Однако дальнейшее продвижение переговоров между боевиками и афганским правительством было заморожено из-за непримиримой вражды местных политиков, а также разногласий между талибами и правительством Афганистана по поводу освобождения заключенных и возможного прекращения огня.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео, который прибыл с экстренными визитом в Кабул в понедельник, не смог выступить посредником между Абдуллой и Ганой, чтобы способствовать созданию "правительства примирения" в этой стране. Через несколько часов после этого, госдеп о сокращении американской помощи Афганистану на 1 миллиард долларов в 2020 и 2021 годах соответственно, а также свертывании ряда технических программ.

В мире Ближний Восток Афганистан

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке сообщил последние данные по COVID-19
Рошаль посоветовал использовать перчатки для защиты от коронавируса
Собянин: До миллиона звонков в сутки поступает на "горячую линию" по коронавирусу
Шпицберген. Как складываются отношения России и Норвегии вокруг архипелага
Как МИД и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой