Талибы отказались сотрудничать с делегацией афганского правительства

Представители движения "Талибан" (группировка запрещена в РФ - Ред.) отказались вести переговоры с уполномоченной делегацией афганского правительства. Отказ военизированной группировки представляет собой неудачу в плане мирных переговоров, которые проводились при посредничестве США, отмечает The Guardian.

Пресс-секретарь группировки Забихулла Муджахид заявил, что они не могут разговаривать с делегацией из 21 представителя якобы потому, что она не была сформирована с учетом мнения всех сторон афганского конфликтам. Делегацию возглавляет Масум Станекзай, бывший начальник службы безопасности и сторонник президента Ашрафа Гани. В ее состав входят политики, бывшие чиновники и представители гражданского общества. Пять членов делегации - женщины. Пресс-секретарь афганского министерства по делам мира Наджия Анвари заявила, что позиция талибов не оправдана, поскольку переговорная группа была назначена после широких консультаций между различными политическими и общественными организациями в Афганистане.

Между тем, как отмечают аналитики, непримиримый политический соперник Гани Абдулла Абдулла не подтвердил, будет ли он поддерживать делегацию, что потенциально важно, учитывая его сильное влияние на севере и западе Афганистана. Пресс-секретарь Абдуллы, Фрайдун Хвазун, сказал, что, хотя объявленный список не является окончательным и существуют "соображения, которые необходимо учесть", его нельзя отклонять напрямую. "Все стороны конфликта, в том числе талибы, должны стараться не упускать возможности для мира, не делая нелогичные оправдания. Талибы не должны упускать нынешнюю возможность для переговоров", - отметил Хвазун.

Соединенные Штаты, которые в 2001 году свергли талибов, лишив их власти в Афганистане, в феврале этого года подписали соглашение с группировкой о выводе войск. Однако дальнейшее продвижение переговоров между боевиками и афганским правительством было заморожено из-за непримиримой вражды местных политиков, а также разногласий между талибами и правительством Афганистана по поводу освобождения заключенных и возможного прекращения огня.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео, который прибыл с экстренными визитом в Кабул в понедельник, не смог выступить посредником между Абдуллой и Ганой, чтобы способствовать созданию "правительства примирения" в этой стране. Через несколько часов после этого, госдеп о сокращении американской помощи Афганистану на 1 миллиард долларов в 2020 и 2021 годах соответственно, а также свертывании ряда технических программ.