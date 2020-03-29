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29.03.2020 19:02
Рубрика: Спорт

Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы видеть в "Спартаке"

Текст: Сергей Литвинов

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, кем бы из звездных игроков он хотел бы усилить свою команду.

"Мне очень нравится Пирло, но он закончил карьеру. Андреа спокоен, владея мячом. Он отличный футболист в тактическом и техническом плане. Еще Дель Пьеро. Если бы мы могли вернуть им молодость, безусловно, я бы пригласил их в "Спартак", - сказал Тедеско, отвечая на вопросы болельщиков во "ВКонтакте".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Тедеско считает, что у всех игроков "красно-белых" есть шанс заиграть в Европе. "У нас молодая команда, у нее большой потенциал для роста. И если ты находишься в "Спартаке", конечно, ты можешь адаптироваться в Европе", - подчеркнул специалист.

Кроме того, Тедеско заявил, что он чувствует себя хорошо в России.

Напомним: "Спартак" Доменико возглавил осенью прошлого года, сменив Олега Кононова.

"Моя адаптация прошла отлично. Все в команде и клубе работают на 100 процентов. Возможно, все так хорошо сложилось, потому что первый месяц я жил на стадионе. Это нормальная ситуация. Тренеру нужно много времени проводить на рабочем месте, чтобы лучше узнать людей. Не только футболистов, но и всех сотрудников клуба. С ними тоже важно наладить контакт", - уверен Тедеско.

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