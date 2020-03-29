Тилль Линдеманн: Еще не появился вирус, который сможет меня побороть

Лидер популярного немецкого вокально-инструментального коллектива Rammstein Тилль Линдеманн сделал заявление, из которого следует, что не родился еще тот вирус, что сможет его побороть.

Напомним. Ранее на этой неделе Тилль был помещен в реанимацию госпиталя в Берлине с подозрением на коронавирус. Которое не подтвердилось.

"Вирус, который хочет меня победить, еще не создан", - декларирует музыкант поклонникам через Instagram.

По информации издания Bild, которое первым сообщило о госпитализации исполнителя, Тилль обратился к врачам с высокой температурой. В результате у него было диагностировано воспаление легких.

Отмечено, что помощь медиков понадобилась Линдеманну после возвращения из Москвы, где он 15 марта дал два концерта.