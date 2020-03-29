Трамп не исключил введения карантина в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп заявил, что в нескольких американских штатах из-за коронавируса может быть введен карантин.

"Я в данный момент думаю над этим. Может, мы это сделаем. Но возможно и не будем", - подчеркнул глава Белого дома. Он обратил внимание на людей, которые из Нью-Йорка едут во Флориду. Это может привести к увеличению числа инфицированных COVID-19.

"Мы не хотим, чтобы это происходило. Необходимо ограничить передвижения граждан", - пояснил Трамп. По его словам, "это будет двухнедельный принудительный карантин", который не затронет торговлю.

Позднее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что разговаривал с президентом страны и о карантине речь не шла. "У нас не было разговоров об этом. Я даже не знаю, что это могло бы значить", - цитирует Куомо ТАСС.