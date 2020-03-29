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29.03.2020 21:55
Рубрика: В мире

Трамп решил не вводить карантин в США после консультаций в Белом доме

Текст: Максим Макарычев

Главный федеральный чиновник по здравоохранению Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил CNN, что президент США Дональд Трамп решил не вводить карантин в некоторых частях Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута после ночных консультаций в Белом доме со своими советниками и представителями Национального институт аллергии и инфекционных заболеваний.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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"После переговоров с президентом мы дали понять, и он согласился, что было бы гораздо лучше сделать то, что называется сильной консультативной помощью", - сказал Фаучи, который одновременно является директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

По его словам, лучшим способом оградить людей от поездок и выхода из дома должны стать рекомендации, а не очень строгий карантин. "Президент согласился, и именно поэтому он принял это решение не вводить карантин", - заключил Фаучи.

Тем временем

В воскресенье доктор Фаучи заявил о том, что при нынешних темпах развития пандемии количество смертей от коронавируса в Соединенных Штатах может достигнуть 200 тысяч. По словам Фаучи, около 56% новых случаев заражения в стране происходит из района Нью-Йорка. Между тем уже 704 095 человек по состоянию на 21:30 воскресенья по московскому времени заболели коронавирусом в мире, из них - 132 637 в США. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет статистический учет заразившихся коронавирусом в режиме онлайн на своем сайте. Рост количества заболевших в Соединенных Штатов за 36 часов составил более 30 процентов.

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