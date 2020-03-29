Транзитные поезда пойдут с электронными пломбами

Транзитные поезда с "санкционной" продукцией пошли через Россию с электронными навигационными пломбами, сообщили в Ространснадзоре. Сыр, мороженая рыба, овощи и другая контрабанда из Европы больше не смогут появиться на полках магазинов под видом товаров из сопредельных стран.

Россия ввела продовольственное эмбарго в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции. Путь в страну закрыли мясу, птице, рыбе, молочной продукции, орехам, фруктам и прочей сельхозпродукции из США, стран Евросоюза, а также Канады, Австралии, Норвегии. С тех пор поставщики опробовали самые разные способы поставлять контрабанду на российский рынок, один из них - отправка груза транзитом через Россию. До пункта назначения в Китае, Казахстане или, скажем, Армении такой товар не доезжал, а оседал на российских прилавках. Зачастую незаконными схемами отправляли товар сомнительного качества, который, если что пойдет не так, и потерять не жалко. Теперь эта лазейка закрыта.

Первый поезд с электронными навигационными пломбами отправился транзитом через Россию в Китай со станции Смоленск-Сортировочная. Ространснадзор будет контролировать применение устройства на железнодорожном подвижном составе в соответствии с постановлением правительства России.

Пломбы на вагоны навешиваются после того, как железнодорожный состав входит на территорию России. Правильность навешивания пломбы контролирует представитель Ространснадзора, он же принимает решение о снятии пломбы, когда вагон покидает территорию страны.

Контроль в пути обеспечивает система ГЛОНАСС. "Мы видим на мониторе, как состав с пломбами едет через всю страну", - рассказывает начальник управления Госжелдорнадзора (структура Ространснадзора) Александр Косарев. Детальной информацией о местоположении груза будет обладать также грузоотправитель, перевозчик и таможня.

Система позволяет отслеживать все инциденты с пломбой. Если в пути пропадет сигнал, перевозчик может остановить состав и осмотреть вагон. В случае целостности пломбы, информацию передадут в Госжелдорнадзор и таможню, а там примут решение о необходимости дополнительного осмотра поезда в момент снятия пломбы при выходе поезда с территории России. Сигнал может пропадать из-за неустойчивой связи, поясняет Косарев.

Пока система начала работать в тестовом режиме. Первым грузом под электронной пломбой пошел замороженный лосось из Нидерландов в Китай, уточнили в пресс-службе "Российских железных дорог" (РЖД). Еще один тестовый груз в скором времени пойдет по северному транзитному маршруту через Забайкальск.

Система разрабатывается при участии ФТС России, Ространснадзора, Минфина, Минэкономразвития, Минсельхоза и РЖД. Она позволит более полно использовать транзитно-логистический потенциал страны, увеличить объемы перевозок и повысить прозрачность транзита, отметили в РЖД.