Трейлер: третий сезон "Убивая Еву" выйдет раньше из-за пандемии

В то время как важнейшие премьеры фильмов и сериалов вереницей отменяются и переносятся, третий сезон невыразимо прекрасной британской шпионской черной драмедии "Убивая Еву" поступает наоборот.

К счастью, создателем удалось закончить пост-продакшн шоу до того, как Всё Началось.

Новый блок (восемь серий) брутальных похождений киллерши-психопатки Вилланель и мятущегося агента Евы Поластри мы увидим уже 12 апреля!

При этом президент AMC Studios Сара Барнетт, комментируя праздник, сулит публике ранее невиданные глубины, тогда как размещенный на YouTube-канале AMC America трейлер сезона ясно дает понять: грядет эскалированная феерия.

Костяк актерский здесь прежний: Джоди Комер, Сандра О, Фиона Шоу, Ким Бодниа. Шоураннер нынче - Сюзанна Хиткот ("Бойтесь ходячих мертвецов").

Премьера "Убивая Еву" состоялась в 2018 году. В основе сценария - серия романов Люка Дженнингса.