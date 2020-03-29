Умер знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

В возрасте 86 лет в Кракове скончался всемирно известный польский композитор, дирижер и педагог и в одно время ректор Краковской консерватории Кшиштоф Пендерецкий. Об этом сообщил польский портал Culture.pl.

Дебют Пендерецкого в мире большой музыки случился 1959 году, когда ему было 26, на конкурсе, организованном Союзом польских композиторов. По условиям конкурса фамилии композиторов, участвующих в нем, не разглашались жюри до присуждения премии. Каково же было удивление и восторг всех присутствующих, когда оказалось, что произведения, занявшие первое, второе и третье место, вышли из-под пера одного творца ("Строфы", "Эманации" и "Псалмы Давидовы")!

Composer Krzysztof Penderecki, whose music can be heard in THE EXORCIST (1973), THE SHINING (1980), CHILDREN OF MEN (2006), and TWIN PEAKS: THE RETURN (2017), has died. He was 86.@theQuietus — https://t.co/nty9cas6uY pic.twitter.com/X3GXHabWxi — The Daily (@CriterionDaily) March 29, 2020

Он был одним из композиторов-новаторов, которые искали новые средства графической записи партитур.Вместе с тем для него было чрезвычайно важным расширение звуковой палитры и поиск новых звучаний, расширяющих представления о звуковой вселенной.

Кшиштоф Пендерецкий стал автором восьми симфоний, множества произведений для оркестра, концертов, камерных сочинений. На протяжении всей своей жизни он писал вокально-симфонические произведения и сочинения для хора a cappella на религиозные темы.

Им были также осуществлены эксперименты в области электронной музыки и среди них - Ekecheiria - в честь XX Олимпийских игр.

Он написал оперы "Самый смелый рыцарь" (Najdzielniejszy z rycerzy), "Дьяволы из Лудена (The Devils of Loudun) по мотивам одноимённого романа Олдоса Хаксли, "Потерянный рай (Paradise Lost, Raj utracony), вдохновленный мотивами одноименной поэмы Джона Милтона, "Чёрная маска" (Czarna maska) на основе драмы Герхарда Гауптмана и "Король Убю" (Ubu Rex), воссоздавший на музыкальной сцене образы Альфреда Жарри.

🖤 RIP Krzysztof Penderecki, one of the most important avant-garde composers of the 20th century, defined the sound of modern terror in The Shining, The Exorcist, Twin Peaks: The Return, Inland Empire, and The Saragossa Manuscript.



🎼 Penderecki’s handwritten scores: pic.twitter.com/oFFuep8KoJ — Posteritati (@Posteritati) March 29, 2020

Его вклад в музыкальное оформление знаковых произведений мирового кинематографа также невозможно переоценить. Музыка Кшиштофа Пендерецкого звучит в картинах Войцеха Хаса "Рукопись, найденная в Сарагосе", Алена Рене "Люблю тебя, люблю", Уильяма Фридкина "Экзорцист", Стэнли Кубрика "Сияние", Анджея Вайды "Катынь", Мартина Скорсезе "Остров проклятых", Дэвида Линча "Внутренняя империя" и "Твин Пикс", Альфонсо Куарона "Дитя человеческое", Александра Муратова "Моонзунд", в сериале "Секретные материалы".