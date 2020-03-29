В Британии хотят использовать для лечения COVID-19 кровь выздоровевших

В Великобритании намерены использовать кровь выздоровевших от коронавируса в процессе лечения жертв заболевания. Об этом 28 марта сообщает британское издание The Telegraph.

Врачи планируют приступить к этому уже в самое ближайшее время, как только будет получено разрешение от наблюдательного медицинского органа Соединенного королевства.

Ранее о намерении использовать этот способ лечения заявили и США. В настоящий момент ученые из медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе, штат Миссури, ожидают разрешения властей, чтобы начать эксперименты на добровольцах.

Кровь выздоровевших пациентов, содержащая антитела, впервые стали использовать для лечения во время эпидемии гриппа "Испанки" в 1918 году.

Использование крови излечившихся - не единственный способ борьбы с пандемией, однако ученые считают, что он может принести значительный эффект.