В Госдуме оценили идею создать базу НАТО на юго-востоке Украины

Украинцы предложили создать военно-морскую базу НАТО на юго-востоке страны - в Мариуполе. Соответствующая петиция была размещена 27 марта на сайте официального интернет-представительства президента Владимира Зеленского. Ее поддержали 115 человек. Чтобы бумага попала на рассмотрение главы государства, необходимы минимум 25 тысяч подписей.

Предложение разместить в Азовском море базу НАТО - это последствия проявления эпидемии национализма. Такое мнение высказал депутат Госдумы России Андрей Козенко. Он отметил, что Североатлантическому Альянсу сейчас не до Украины. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Это связано с распространением коронавируса и экономическим кризисом.

"На Украине, к сожалению, помимо коронавируса, еще и эпидемия национализма, поэтому рассчитывать на адекватность пока не приходится", - приводит слова Козенко РИА Новости.