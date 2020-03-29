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29.03.2020 17:59
Рубрика: В мире

В Иране около 100 тысяч заключенных выпустили в отпуск из-за коронавируса

Текст: Константин Волков

Власти Ирана временно выпустили из мест заключения порядка 100 тысяч человек. Об этом сообщил 29 марта официальный представитель Верховного суда ИРИ Голям Хосейн Исмаили.

Фото: EPA-EFE/Susanna Sáez
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Решение о временном отпуске для заключенных было принято властями Исламской республики в начале марта, учитывая распространение коронавируса в Иране. При этом, по словам председателя Верховного суда ИРИ Эбрахима Раиси, заключенных освобождают таким образом, чтобы они не создавали угрозы безопасности обществу.

Отпуск продлится до 19 апреля. Для тех, кто в ходе временного освобождения нарушит закон, отпуск тут же будет прекращен, пояснил Исмаили.

На настоящий момент в Иране, где первые случаи коронавируса были зафиксированы 19 февраля в священном шиитском городе Кум, насчитывается 38 309 заболевших, около 3 тысяч человек скончались, 12,4 тысячи вылечились.

В мире Ближний Восток Иран Распространение коронавируса COVID-19

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