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29.03.2020 06:35
Рубрика: В мире

В Южной Корее выздоровели более пяти тысяч зараженных COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
За прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировано более сотни новых зараженных COVID-19, но количество выздоровевших за то же время более чем в два раза превысило показатель инфицированных. Всего же в стране победили коронавирус уже более пяти тысяч человек.

Сегодня утром представители министерства здравоохранения Республики Корея (РК) провели очередной брифинг, в ходе которого предоставили статистику по динамике развития ситуации с COVID-19.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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По данным на 29 марта, в РК было зафиксировано 105 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом выделяются три основных источника появления новых зараженных - это главный центр COVID-19 в Южной Корее - мегаполис Тэгу, где выявлено 23 инфицированных за сутки, въезжающие из других стран корейцы и иностранцы, которых проверяют на пунктах контроля по прилету (21 человек), и Сеул (20 человек).

С другой стороны, число выздоравливающих корейцев значительно превышает число заболевших. За сутки вирус победили еще 222 человека. Таким образом, общая численность тех, кто выиграл в схватке с коронавирусом, превысила отметку в пять тысяч человек, составив 5033 выздоровевших. Доля выздоровевших от общего числа случаев заражения теперь составляет 52,5 процента, то есть более половины.

Число смертей за сутки возросло еще на восемь человек, дойдя до 152. Общий показатель смертности в Южной Корее от COVID-19 сейчас 1,59 процента. Главная группа риска - люди в возрасте от 80 и старше лет. Среди них показатель смертности - более 17 процентов.

Число зафиксированных носителей коронавируса в РК на 29 марта составило 4398 человек, что на 125 меньше, чем за сутки до этого.

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