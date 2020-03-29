В Израиле еврейские и арабские врачи борются с коронавирусом вместе

В Израиле еврейские и арабские врачи работают вместе, в одних и тех же больницах и экипажах скоропомощных машин, сообщает AFP.

В местных соцсетях распространилась фотография, на которой два врача из экипажа Маген Давид Адом (аналог Красного креста в Израиле) совершают молитву. Накрытый талесом врач-иудей стоит лицом к Иерусалиму, а врач-мусульманин опустился на молитвенный коврик лицом к Мекке.

При этом врачам приходится не только бороться с вирусом, но и преодолевать взаимную неприязнь еврейской и палестинской общин.

При этом среди арабского населения страны зафиксирован лишь 1 процент от общего числа заболевших. Впрочем, эксперты полагают, что дело здесь не в какой-то устойчивости палестинцев к вирусу, а в небольшом количестве тестов, боязни оказаться изгоем в своей общине в случае положительного результата, а также в том, что коронавирус больше распространен среди достаточно благополучных слоев общества.

В настоящее время в Израиле зафиксировано примерно 3900 случаев коронавируса, 13 человек скончались, 89 вылечились. Власти призывают население оставаться дома.