В Мадриде объявили траур по жертвам коронавируса

Глава автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо объявила траур по жертвам коронавируса. Как передает El Mundo, с понедельника и до особого распоряжения флаги будут приспущены, а ежедневно в полдень будет объявляться минута молчания.

Как отмечается в указе, это делается "в память о погибших" и "в доказательство боли и страданий, которые переносят жители Мадрида".

Согласно последним данным, в испанской столице и примыкающем к ней одноименном регионе от COVID-19 скончались 3082 человека - почти половина всех жертв коронавируса в королевстве (6528). В стране инфицированы 78797 человек, 22677 из них - в Мадриде.