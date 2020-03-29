В Москве умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Ушел из жизни Юрий Бондарев - писатель-фронтовик, автор романов "Горячий снег" и "Тишина". Буквально пару недель назад, 15 марта, он встретил свое 96-летие.

Информацию о кончине писателя подтвердила его супруга Валентина Бондарева.

- Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь, - передает ее слова ТАСС.

Совсем недавно Юрий Бондарев отметил день рождения, а в мае готовился встречать 75-летие Победы. До последнего он получал письма от читателей и отвечал на них.

Родился Юрий Бондарев 15 марта 1924 года в Орске. Прошел Великую Отечественную войну, где был дважды ранен. После - поступил в Литинститут, занимался в семинаре Константина Паустовского. Читателями до сих пор любимы "Батальоны просят огня" (1957), "Тишина" (1962), "Двое" (1964) и , конечно, роман о Сталинградской битве "Горячий снег". По произведениям писателя были сняты фильмы, а сам он награжден множеством орденов, медалей и премий.